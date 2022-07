LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Faulkner vince dopo 90 km di fuga! Cavalli è seconda, Van Vleuten rimane in rosa (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 14.41 Sta per arrivare anche Mavi Garcia: la campionessa spagnola ha fatto molta fatica nella tappa odierna. 14.40 Quinta Gaia Realini grande protagonista nella fuga odierna insieme a Faulkner. 14.39 seconda posizione eccellente per Marta Cavalli che si toglie lo sfizio di guadagnare qualche secondo su Van Vleuten. Terza Elisa Longo Borghini che arriva davanti alla maglia rosa. 14.38 GRANDE SUCCESSO PER KRISTEN Faulkner! La statunitense vince in solitaria a San ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA14.41 Sta per arrivare anche Mavi Garcia: la campionessa spagnola ha fatto molta fatica nellaodierna. 14.40 Quinta Gaia Realini grande protagonista nella fuga odierna insieme a. 14.39posizione eccellente per Martache si toglie lo sfizio di guadagnare qualche secondo su Van. Terza Elisa Longo Borghini che arriva davanti alla maglia. 14.38 GRANDE SUCCESSO PER KRISTEN! La statunitensein solitaria a San ...

