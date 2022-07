Marmolada | trovati altri resti umani in una zona non ancora battuta dalle ricerche

Pubblicità

Marmolada, soccorso alpino: trovati altri resti e anche effetti personali. Il sindaco di Canazei ordina la… Crollo sulla Marmolada, nuovi resti trovati nella zona del disastro #marmolada Marmolada, riprese le ricerche nella zona del crollo: trovati nuovi resti Marmolada, seconda giornata di ricerche via terra: trovati altri resti umani Marmolada, trovati altri resti umani. Attesa per l'esame del Dna richiesto al Ris di Parma

Ambiente, ghiacciaio sparirà entro 30 anni a causa del caldo Uno studio del Cnr, pubblicato due anni fa, ha avvertito: "Entro il 2050, o ...Leggi anche >resti di escursionisti e attrezzatura tecnica. I ricercatori: 'Non c'erano segnali di collasso' Le ricerche, ancora in corso, si stanno svolgendo sulla parte bassa ...Cinquanta metri fra la vita e la morte e la giovane Laura Sartori travolta in un attimo: "Così ho salvato una ragazza dal ghiaccio sulla Marmolada" ...L'Istituto di Scienze Polari del CNR ha ipotizzato come sia avvenuto usando dati meteorologici e immagini satellitari ...