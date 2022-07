Giappone | spari contro l' ex premier Shinzo Abe durante un evento elettorale - Media | Non mostra segnali vitali

Pubblicità

Abe è caduto a terra, sanguinante e privo di sensi, mentre stava tenendo un discorso a Nara. Un uomo è stato ...L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito da alcunidirettigli contro mentre era impegnato in una attività della campagna elettorale nella città di Nara. Il presunto autore dell'attacco sarebbe stato fermato dalla polizia. Abe, che avrebbe ...L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito oggi da colpi di arma da fuoco mentre partecipava a un comizio elettorale. Secondo l'emittente pubblica giapponese, NHK, il 67enne non mostrav ...