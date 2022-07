Covid: la Francia supera la soglia dei 150.000 morti (Di venerdì 8 luglio 2022) La Francia ha superato oggi la soglia dei 150.000 decessi per Covid mentre i contagi sono stati, oggi, 160.000 in un momento di grande aumento delle infezioni. Secondo le cifre di Santé Publique ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Lahato oggi ladei 150.000 decessi permentre i contagi sono stati, oggi, 160.000 in un momento di grande aumento delle infezioni. Secondo le cifre di Santé Publique ...

