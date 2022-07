Calcio: Galliani, 'Icardi e Dzeko? Non abbiamo fatto pensieri' (Di giovedì 7 luglio 2022) Monza, 7 lug. - (Adnkronos) - "Icardi e Dzeko? Non abbiamo fatto pensieri su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i numeri di Barrow, di Dzeko o di Icardi". Così l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani in merito alle voci di mercato che riguardano il club brianzolo. "Questa è una neopromossa di proprietà di Silvio Berlusconi -sottolinea Galliani a margine della presentazione delle nuove divise-. E' il brand Berlusconi che dà quest'attenzione qui. Berlusconi nello sport ha voluto dire Milan per tanti anni. Noi siamo ancora piccoli, come società, ma abbiamo una grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Monza, 7 lug. - (Adnkronos) - "? Nonsu nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i numeri di Barrow, dio di". Così l'amministratore delegato del Monza Adrianoin merito alle voci di mercato che riguardano il club brianzolo. "Questa è una neopromossa di proprietà di Silvio Berlusconi -sottolineaa margine della presentazione delle nuove divise-. E' il brand Berlusconi che dà quest'attenzione qui. Berlusconi nello sport ha voluto dire Milan per tanti anni. Noi siamo ancora piccoli, come società, mauna grande ...

