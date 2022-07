"Siamo scappati di notte". Cosa c'è dietro il ritiro degli ucraini (Di lunedì 4 luglio 2022) Le parole di un soldato ucraino dopo il ritiro da Lysychansk, conquistata dai russi: "Ritirarsi non è bello, ma torneremo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Le parole di un soldato ucraino dopo ilda Lysychansk, conquistata dai russi: "Ritirarsi non è bello, ma torneremo"

Pubblicità

ChieffoAniello : @SkyTG24 Non è l unico caso siamo in tanti in questa situazione.Dobbiamo dire grazie ai 5 scappati di casa e al bib… - MMonachetti : @domenicomarock Io e mia moglie siamo scappati nel 2019. Purtroppo città invivibile, sporca e zero servizi. - More_Tempestose : @domenicomarock Noi siamo scappati 5 anni fa. Mai pentiti, mai, nemmeno per 5 minuti. Continuiamo a pensare che Rom… - lucatoscoromano : @gabrielepiagg @silvia_sb_ @gualtierieurope e chi si muove. vivo qui da 17 anni, Roma non la vedo dal 2009. 4 frate… - IvanoMulone : @Vaffancu_lol_ @Patrizia_Monica @beppe_grillo La cunial e barillari! Siete i votanti fatevi sentire abbiate un idea… -