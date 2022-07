De Sanctis: «La Salernitana vuole Bonazzoli, lui forse non vuole la Salernitana» (Di sabato 2 luglio 2022) . Parla il ds dei granata Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa. SITUAZIONE ROSA – «E’ evidente che puntiamo tutti al rafforzamento della rosa. Fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale, sono ufficialmente il direttore sportivo da 24 ore. Stiamo immaginando alcuni profili che possono migliorare l’organico, c’è bisogno di un po’ di tempo affinché si capisca cosa la Salernitana vuole fare. Sono consapevole che di tempo non ce ne sarà molto, la prima partita di coppa Italia è tra poco più di un mese e poi avremo immediatamente quattro gare impegnative in campionato. Vogliamo chiudere le varie operazioni imbastite nel più breve tempo possibile, senza però farci prendere dalla fretta che, come si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Parla il ds dei granata Morgan De, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa. SITUAZIONE ROSA – «E’ evidente che puntiamo tutti al rafforzamento della rosa. Fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale, sono ufficialmente il direttore sportivo da 24 ore. Stiamo immaginando alcuni profili che possono migliorare l’organico, c’è bisogno di un po’ di tempo affinché si capisca cosa lafare. Sono consapevole che di tempo non ce ne sarà molto, la prima partita di coppa Italia è tra poco più di un mese e poi avremo immediatamente quattro gare impegnative in campionato. Vogliamo chiudere le varie operazioni imbastite nel più breve tempo possibile, senza però farci prendere dalla fretta che, come si ...

Pubblicità

DiMarzio : #Salernitana, De Sanctis si porta il suo braccio destro: arriva Lo Schiavo dalla @OfficialASRoma - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Blitz di De Sanctis a Londra: si prova a chiudere per #BreretonDiaz - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Conferenza fiume per il direttore sportivo della #Salernitana Morgan #DeSanctis?? Tra i tanti temi… - rendina84 : RT @TuttoFanta: ??Le parole del nuovo DS della #Salernitana, Morgan #DeSanctis: ? Il punto su #Cavani, #Mertens, #Milik e gli obbiettivi di… - Filippomaggi97 : ?? Il ds della Salernitana De Sanctis: '#Ederson non ha trovato l'accordo con l'#Atalanta e ha preferito continuare… -