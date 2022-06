LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci si qualifica per la finale dal metro con il miglior punteggio, fuori Marsaglia. Tra poco la finale femminile dei 10 metri sincro (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 15.43 La nostra DIRETTA LIVE riprenderà più tardi. Grazie intanto a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di giornata! 15.42 La prossima gara di Tuffi è la finale della piattaforma 10 metri sincro femminile alle 17:00. 15.40 Si qualificano per la finale di questa sera (l’inizio è fissato per le 19:00) anche lo statunitense Rzepka (365.80), l’australiano Li (364.95), il francese Jules Bouyer (364.50), il britannico Laugher (363.70), il dominicano Ruvalcaba (359.35), il giamaicano ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 15.43 La nostrariprenderà più tardi. Grazie intanto a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di giornata! 15.42 La prossima gara diè ladella piattaforma 10alle 17:00. 15.40 Sino per ladi questa sera (l’inizio è fissato per le 19:00) anche lo statunitense Rzepka (365.80), l’australiano Li (364.95), il francese Jules Bouyer (364.50), il britannico Laugher (363.70), il dominicano Ruvalcaba (359.35), il giamaicano ...

