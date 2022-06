LaLiga Santander | programma pre-stagionale delle 20 squadre della Santander League

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 22:03:54 Calcio spagnolo:Legaavere i loro programmipartite di preseason sono praticamente finalizzati. Restano da quadrare alcune date, ma la parte importante del calendario è già chiusa. Di tutte le, tranne Girona, che, essendo l’ultima squadra a ottenere la promozione, non ha ancora avuto il tempo di definire la propria agenda.7 Come al solito Real Madrid e Barcellona vanno in tournée negli Stati Unitidove si incontreranno a Las Vegas all’alba dal 23 al 24 luglio. Celta attraverserà anche lo stagno giocare due amichevoli, una in Messico e l’altra in California. Est quest’anno viaggia solo il Sivigliacosa giocare Corea del Sud un impegno contro il Tottenham. Inghilterra, Austria, Germania e Paesi Bassi ospiteranno le partite di ...