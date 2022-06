Love Mi | apertura con gaffe per la giovane Aurora Ramazzotti

Pubblicità

infoitcultura : Aurora Ramazzotti, gaffe in apertura del concerto Love Mi: «Scusatemi, sono emozionata» - love_kendolove : RT @btshouse_ita: Post su IG di Eileen Miho Moon, appassionata d'arte presente ad Art Basel dove ha incontrato #NAMJOON ?? 14 Giugno apertu… - PerugiaLoveF : Ieri, lungo corso Vannucci a #Perugia, qualcuno potrebbe aver riconosciuto il mitico Ralph Malph di Happy Days (… - andreavent3 : @belladinotte23 Love me do (Beatles), Apertura Concilio Vaticano II... devo dire altro? - pesceriso : Recentemente ho preparato il gyudon, il piatto con la carne stufata messa sul riso. Gran successo a casa, prossima… -

ilmattino.it

... saltate a causa della pandemia, confermando che lastory tra l'Italia e i Pink Floyd, a 54 ... Non esiste brano d'migliore per i nostalgici degli early years floydiani: il resto della band ...Leggi anche >Mi, Fedez scatenato: su Instagram si trasforma in uno stalker Come da copione, Elenoire ha lanciato un paio di indizi su Rosa Chemical e, a seguire, Aurora ha detto: 'Avete capito, ... Aurora Ramazzotti, gaffe in apertura del concerto Love Mi: «Scusatemi, sono emozionata» Non sarà come tornare a condurre il Festivalbar ma poco ci manca «Love Mi nasce come evento diverso, espressamente dedicato alla scena hip hop milanese però, sì, dai… abbiamo poco da invidiare!». Il ...Uno start con gaffe. Ha preso un via "particolare" il concerto "Love Mi" in piazza del Duomo a Milano. Condotto da Aurora Ramazzotti, insieme a Elenoire Casalegno, in ...