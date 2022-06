Superbonus 110% prorogato. Ecco per quali lavori è previsto: consulta ISTRUZIONI e SCADENZE (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) . Ilè l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (...

Pubblicità

DEPASQUALEALE : RT @anaipwebsite: Superbonus 110% – aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate - isetta2307 : RT @marilovesgr33n: Sintesi del superbonus 110%: per colpa di (più) di qualcuno non si fa (più) credito ad alcuno - Lu_zialadybug : RT @marilovesgr33n: Sintesi del superbonus 110%: per colpa di (più) di qualcuno non si fa (più) credito ad alcuno - AnielloDV : RT @DonneGeometra: SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI: AGGIORNATO IL MANUALE PER L’USO DELLA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI - Henri_Filipuzzi : Superbonus, la Corte dei conti boccia il 110%: «Incentivo distorsivo» - Il Sole 24 ORE @sole24ore -