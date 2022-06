Straordinario Paltrinieri ai Mondiali | è campione del mondo nei 1500 stile

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 giugno 2022) Budapest – Il re è tornato. Gregoriovince in 14’32?80 col record europeo iai Campionatie dà all’Italia la quarta medaglia d’oro iridata mai raggiunta in un’edizione, ma soprattutto si riprende il proscenio nella gara di cui è statoolimpico e già due volte mondiale (2015 e 2017) oltre che di bronzo (2013 e 2019). “Questo è un sogno”, dice appena uscito dalla vasca ancora col fiatone, che dopo il tocco sale sulla corsia e ruota la mano destra vicino all’orecchio, come a dire: capito come vanno le cose, ci siamo spiegati? “Prima della gara i miei amici mi dicevano che ero quotato a 26 e ho pensato: ma come si permettono! Allora è finita tutta la fiducia in me, ma io sapevo di poter vincere i. Che avrei potuto vincere anche gli 800. ...