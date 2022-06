Dalla Francia: Umtiti lontano dal Barcellona, futuro in Ligue 1 o in Serie A (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il difensore del Barcellona Samuel Umtiti sembra essere sempre più lontano dai catalani. Per il francese quindi potrebbe esserci un futuro in Ligue 1, con Nizza e Marsiglia interessate, o in Serie A. In Italia ci sono sui suoi passi la Fiorentina, ma attenzione a Lazio e Roma già sul giocatore lo scorso anno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il difensore delSamuelsembra essere sempre piùdai catalani. Per il francese quindi potrebbe esserci unin1, con Nizza e Marsiglia interessate, o inA. In Italia ci sono sui suoi passi la Fiorentina, ma attenzione a Lazio e Roma già sul giocatore lo scorso anno. SportFace.

