Campania | ricotta di bufala Dop | tre giorni di eventi a Napoli e premio a Catena Fiorello

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Ladicampana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy protagoniste della rassegna 'Artis Suavitas Civitas', la trededicata alle arti e alla cultura in programma dal 28 al 30 giugno al Palazzo Reale di. Un programma ricco di incontri, iniziative edtotalmente gratuiti, con unico grande obiettivo: favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità e porre l'attenzione sul tema della corretta alimentazione. Per rilanciare le proprietà salutari delladicampana Dop il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, sarà tra i relatori del meeting su 'L'alimentazione tra cultura e identità', un focus sul mangiare sano come ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

... sarà proprio il presidente del Consorzio di Tutela delladi Bufala Campana Dop a premiare, ... in uno speciale connubio cibo e scrittura sull'asse- Sicilia....delladi Bufala Campana Dop a premiare, sul palco del Teatro di Corte di Palazzo Reale, la scrittrice Catena Fiorello , in uno speciale connubio tra cibo e scrittura sull'asse- ... La ricotta di bufala campana dop in vetrina a Napoli Roma, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell'agroalimentare made in Italy ...La ricotta di bufala campana Dop diventa glamour e sarà una delle eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy protagoniste della rassegna «Artis Suavitas Civitas», la ...