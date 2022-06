PSG, nessuna sanzione sui conti dalla lega francese (Di venerdì 24 giugno 2022) nessuna sanzione nei confronti del Paris Saint-Germain da parte del DNCG, la Commissione di controllo economico-finanziario dei club professionistici francesi. La decisione è stata ufficializzata nella serata di ieri. “Nell’ambito del riesame della situazione delle società per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di Controllo delle Società Professionistiche ha adottato le seguenti decisioni ai sensi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022)nei confronti del Paris Saint-Germain da parte del DNCG, la Commissione di controllo economico-finanziario dei club professionistici francesi. La decisione è stata ufficializzata nella serata di ieri. “Nell’ambito del riesame della situazione delle società per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di Controllo delle Società Professionistiche ha adottato le seguenti decisioni ai sensi Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Finanza #Notizie PSG, nessuna sanzione sui conti dalla lega francese: Nessuna sanzione nei confronti del Paris Sai… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Secondo @footmercato al momento non c'è ancora nessuna offerta del PSG per Renato Sanches #Milan - GlFerra : RT @CalcioFinanza: Nessuna sanzione per il Paris Saint-Germain sui conti del club da parte della lega calcio francese - CalcioFinanza : Nessuna sanzione per il Paris Saint-Germain sui conti del club da parte della lega calcio francese… - friggio1983 : Quindi uno scazzo incredibile sul Milan Twitter nelle ultime settimane per nulla tra Maldini/Massara che rinnovano… -