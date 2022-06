Joan Mir alza la posta in palio: “Mercato? Qualcuno sarà senza moto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Mercato piloti della motoGP s’infiamma ancora ed ancora. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato Joan Mir, ex campione del mondo nel 2020 ed attuale centauro di quella Suzuki che appiederà lui e Alex Rins dopo l’annuncio di addio del team blu. L’incertezza regna sovrana alla vigilia dell’appuntamento di Assen e lo spagnolo ha ipotizzato che qualche pilota resterà senza squadra nel prossimo motomondiale. Le parole di Joan Mir di Suzuki Il campione del mondo in carica Joan Mir ha parlato delle sue sensazioni dopo il titolo vinto, degli avversari e della Suzuki. Photo Credits: motogp.com“Avevo il ritmo per lottare il podio, questo è molto importante, vuole dire che la linea che stiamo seguendo è quella giusta. Mi sento meglio con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilpiloti dellaGP s’infiamma ancora ed ancora. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è statoMir, ex campione del mondo nel 2020 ed attuale centauro di quella Suzuki che appiederà lui e Alex Rins dopo l’annuncio di addio del team blu. L’incertezza regna sovrana alla vigilia dell’appuntamento di Assen e lo spagnolo ha ipotizzato che qualche pilota resteràsquadra nel prossimomondiale. Le parole diMir di Suzuki Il campione del mondo in caricaMir ha parlato delle sue sensazioni dopo il titolo vinto, degli avversari e della Suzuki. Photo Credits:gp.com“Avevo il ritmo per lottare il podio, questo è molto importante, vuole dire che la linea che stiamo seguendo è quella giusta. Mi sento meglio con la ...

Pubblicità

Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: JOAN MIR parla di mercato piloti MotoGP alla vigilia del GP di Assen, ma tace sulla possibile intesa con Repsol Honda #Cor… - corsedimoto : JOAN MIR parla di mercato piloti MotoGP alla vigilia del GP di Assen, ma tace sulla possibile intesa con Repsol Hon… - MotorcycleSp : Joan Mir punta a concludere la prima metà della stagione MotoGP con un risultato soddisfacente al Gr... #MotoGP… - MotorcycleSp : Con tre abbandoni nelle ultime quattro gare, Joan Mir non è in grado di esprimere nei risultati il p... #MotoGP… - MotorcycleSp : A questo punto del campionato, Joan Mir ha solo una certezza: non correrà per la Suzuki nel 2023. Il... #MotoGP… -