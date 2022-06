Chiude Mattino 5 News e il grazie più grande va al pubblico per gli ascolti record (Di venerdì 24 giugno 2022) E anche per Mattino 5 News è arrivato il momento dei saluti. Ultima puntata in diretta oggi, 24 giugno 2022 su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Un’ultima puntata piena di notizie, di attualità, con le ultime sull’Isola e dall’Isola e poi ovviamente anche i saluti. E’ stata una stagione lunga ma davvero esaltante per i due conduttori, una edizione, quella del 2021-2022 che ha regalato i migliori ascolti che si potessero avere al programma di Canale 5, ormai da mesi, tra l’altro, leader della sua fascia. Una leadership che mediaset non ha nessuna intenzione di perdere non a caso, questa mattina, Francesco Vecchi ha accolto nel suo spazio Simona Branchetti che, con Morning News, prenderà il posto di Mattino 5 News e farà compagnia al pubblico di Canale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) E anche perè arrivato il momento dei saluti. Ultima puntata in diretta oggi, 24 giugno 2022 su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Un’ultima puntata piena di notizie, di attualità, con le ultime sull’Isola e dall’Isola e poi ovviamente anche i saluti. E’ stata una stagione lunga ma davvero esaltante per i due conduttori, una edizione, quella del 2021-2022 che ha regalato i miglioriche si potessero avere al programma di Canale 5, ormai da mesi, tra l’altro, leader della sua fascia. Una leadership che mediaset non ha nessuna intenzione di perdere non a caso, questa mattina, Francesco Vecchi ha accolto nel suo spazio Simona Branchetti che, con Morning, prenderà il posto die farà compagnia aldi Canale ...

