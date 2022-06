Usa | legge sul “controllo soft” delle armi passa al Senato

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La proposta, di iniziativa bipartisan, prevede un rafforzamento dei controlli sui precedenti penali per gli acquirenti di età inferiore ai 21 anni, 11 miliardi di dollari di finanziamenti per la salute mentale e 2 miliardi di dollari per i programmi di sicurezza nelle scuole L'articolo proviene da Firenze Post.

Un gruppo di senatori bipartisan ha svelato una proposta di legge per una stretta sulle armi, dopo le stragi di Uvalde e Buffalo. Se approvata, sarebbe la prima riforma importante dal 1994. Previsti un rafforzamento dei controlli sui precedenti penali per gli acquirenti di età inferiore ai 21 anni, 11 miliardi di dollari di finanziamenti per la salute mentale e 2 miliardi di dollari per i programmi di sicurezza nelle scuole. Con 64 sì e 34 no, il Senato ha approvato con un primo voto procedurale la proposta di legge bipartisan per una stretta sulle armi, dopo le stragi di Uvalde e Buffalo. Gli autori dell'iniziativa sperano nell'approvazione definitiva entro sabato, per poi trasmettere il provvedimento alla Camera.