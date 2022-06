Ultime Notizie – Montezemolo: “Difficile trovare manodopera, puntare su migranti” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Ci sono molti lavori che gli italiani non vogliono fare. Uno dei temi è quello che riguarda la possibilità di avvicinare al lavoro tanti migranti. Oggi dobbiamo fare un grande investimento di formazione di tante persone anche di qualità che arrivano dalla Siria e da tanti altri Paesi e che potrebbero essere utilizzati per dei lavori che gli italiani non fanno. Ci sono in Italia tanti posti di lavoro vuoti, basta sentire il ministro del Turismo o delle Politiche agricole. E’ Difficile trovare manodopera”. Ad affermarlo a ‘SkyTg24’ è l’ex presidente di Confindustria e presidente di Ntv, Luca Cordero di Montezemolo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Ci sono molti lavori che gli italiani non vogliono fare. Uno dei temi è quello che riguarda la possibilità di avvicinare al lavoro tanti. Oggi dobbiamo fare un grande investimento di formazione di tante persone anche di qualità che arrivano dalla Siria e da tanti altri Paesi e che potrebbero essere utilizzati per dei lavori che gli italiani non fanno. Ci sono in Italia tanti posti di lavoro vuoti, basta sentire il ministro del Turismo o delle Politiche agricole. E’”. Ad affermarlo a ‘SkyTg24’ è l’ex presidente di Confindustria e presidente di Ntv, Luca Cordero di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

