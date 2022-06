Ospedale ‘San Pio’ di Benevento: 300 assunzioni entro il 2023 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuove assunzioni in arrivo in Campania presso l’Ospedale San Pio di Benevento. L’Azienda Ospedaliera realizzerà più di 300 inserimenti entro il 2023 e recluterà le nuove risorse anche mediante nuovi concorsi pubblici. La Regione Campania ha infatti approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale dell’Azienda ospedaliera. Il programma è riferito al triennio 2021 – 2023. Definisce, nello specifico, le assunzioni da effettuare presso l’Ospedale San Pio di Benevento entro il 2023, tenendo anche conto degli inserimenti fissati per il 2021 e in attesa di completamento. Con una recente delibera, la Giunta Regionale ha così fornito l’ok definitivo al Piano degli inserimenti per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuovein arrivo in Campania presso l’San Pio di. L’Azienda Ospedaliera realizzerà più di 300 inserimentiile recluterà le nuove risorse anche mediante nuovi concorsi pubblici. La Regione Campania ha infatti approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale dell’Azienda ospedaliera. Il programma è riferito al triennio 2021 –. Definisce, nello specifico, leda effettuare presso l’San Pio diil, tenendo anche conto degli inserimenti fissati per il 2021 e in attesa di completamento. Con una recente delibera, la Giunta Regionale ha così fornito l’ok definitivo al Piano degli inserimenti per ...

