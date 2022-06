(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati in concorso tra loro della commissione dei reati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato,e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e, nonché sentimenti died etnico. L'articolo proviene da Italia Sera.

StraNotizie : Ordigni, odio razziale e propaganda fascista: arrestati due 20enni - ledicoladelsud : Ordigni, odio razziale e propaganda fascista: arrestati due 20enni - fisco24_info : Ordigni, odio razziale e propaganda fascista: arrestati due 20enni: (Adnkronos) - I giovani, residenti nei comuni d… - LiberoReporter : Ordigni, odio razziale e propaganda estrema destra: arrestati 2 ventenni - Gaebaldi : Ordigni, odio razziale e propaganda estrema destra: arrestati 2 ventenni -

Adnkronos

Bonificare il territorio da tutti gliè una operazione immane che richiede decenni anche ...civili e la preparazione adeguata di opinioni pubbliche bombardate per decenni da discorsi di...scaricati dopo avere mostrato con la rappresaglia su Mykolaiv che l'unica alternativa alla ... primo cittadino di Odessa, non nasconde la preoccupazione "per la crescita dell'per tutto ciò ... Ordigni, odio razziale e propaganda fascista: arrestati due 20enni Due ventenni residenti a Terracina e Fondi sono stati arrestati dalla Polizia di Latina in quanto destinatari di una misura cautelare in carcere. Sono accusati, in concorso tra loro, dei reati di fabb ...(Adnkronos) – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accus ...