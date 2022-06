Maturità, le tracce del tema: Pascoli, Verga, Liliana Segre, Gherardo Colombo e il Nobel Parisi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giovanni Pascoli, con la poesia La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae, è l'autore dell'analisi del testo alla prima prova della Maturità 2022. Secondo autore Giovanni Verga, con un brano tratto da Nedda. Entrambi tra gli attesi della vigilia. Per il testo argomentativo della tipologia B, invece, il tema degli ultimi con un testo di Liliana Segre e “Musicofilia” di Oliver Sacks. I temi di attualità per la tipologia C sono sui rischi della rete, a partire da un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, e le conseguenze della pandemia, prendendo le mosse da un testo di Luigi Ferrajoli. Al via con la prima prova di italiano (che vale un massimo di 15 punti), l'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, finalmente in presenza, per gli oltre 500mila candidati. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giovanni, con la poesia La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae, è l'autore dell'analisi del testo alla prima prova della2022. Secondo autore Giovanni, con un brano tratto da Nedda. Entrambi tra gli attesi della vigilia. Per il testo argomentativo della tipologia B, invece, ildegli ultimi con un testo die “Musicofilia” di Oliver Sacks. I temi di attualità per la tipologia C sono sui rischi della rete, a partire da un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, e le conseguenze della pandemia, prendendo le mosse da un testo di Luigi Ferrajoli. Al via con la prima prova di italiano (che vale un massimo di 15 punti), l'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, finalmente in presenza, per gli oltre 500mila candidati. ...

