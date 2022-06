Monza, Ranocchia in arrivo: terminate le visite mediche (Di martedì 21 giugno 2022) Andrea Ranocchia pronto ad unirsi al Monza. Il difensore ha svolto questa mattina le visite mediche con il suo nuovo club Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Monza è ormai pronto ad accogliere Andrea Ranocchia, per il quale manca ora solo l’annuncio ufficiale. Il difensore ha svolto in mattinata le visite mediche con la società brianzola, prima di apporre la propria firma su un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Andreapronto ad unirsi al. Il difensore ha svolto questa mattina lecon il suo nuovo club Come riferito da Gianluca Di Marzio, ilè ormai pronto ad accogliere Andrea, per il quale manca ora solo l’annuncio ufficiale. Il difensore ha svolto in mattinata lecon la società brianzola, prima di apporre la propria firma su un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

