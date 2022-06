La Federcalcio del Camerun indaga su 44 giocatori per dichiarazioni false su età e identità (Di martedì 21 giugno 2022) La Federcalcio del Camerun informa con una nota che sta indagando su 44 giocatori di otto diversi club per presunte false comunicazioni sulla loro età e identità. I calciatori sono stati convocati per un’udienza in programma il prossimo mese, dal 4 all’8 luglio. Dovranno essere accompagnati dai presidenti dei rispettivi club. Sono tutti sospettati di «falsi documenti e complicità». Il comunicato chiarisce che chi deciderà di non presentarsi andrà incontro a pesanti conseguenze. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Ladelinforma con una nota che stando su 44di otto diversi club per presuntecomunicazioni sulla loro età e. I calciatori sono stati convocati per un’udienza in programma il prossimo mese, dal 4 all’8 luglio. Dovranno essere accompagnati dai presidenti dei rispettivi club. Sono tutti sospettati di «falsi documenti e complicità». Il comunicato chiarisce che chi deciderà di non presentarsi andrà incontro a pesanti conseguenze. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : La Federcalcio del Camerun indaga su 44 giocatori per dichiarazioni false su età e identità Lo annuncia in una not… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Italia, svelate le immagini del primo prodotto Adidas: La Federcalcio ha ufficializzato nei mes… - Affaritaliani : Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022: Byron Castillo farà causa alla Federcalcio del Cile - ScoutismoRN : 'Invece la possibile investigazione da parte della UEFA sul Lille, è possibile che la Federcalcio europea abbia chi… - sportli26181512 : Inghilterra: il punto sul futuro del ct Southgate: Nonostante la pesante sconfitta interna contro l'Ungheria in Nat… -