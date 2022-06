Il pubblico ha deciso: ma a vincere è comunque la Spagna, nuova terra della serialità tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Madrid di oggi batte la Madrid di ieri. Parliamo delle due nuove soap estive in onda dal lunedì al venerdì, entrambe spagnole, entrambe ambientate a Madrid. In particolare parliamo di Sei sorelle (alle 16 su Rai 1) che ha come sfondo la Madrid dei primi del Novecento, e di Un altro domani (su Canale 5 alle 14.45) che vede iniziare la sua storia nella Madrid di oggi. Entrambe in onda in Italia da poco, dall’inizio dell’estate, avevano creato grandi aspettative. Ma stanno prendendo strade diverse: Un altro domani sta registrando ottimi ascolti, calamitando al piccolo schermo oltre un milione e mezzo di spettatori con uno share che oscilla tra il 18% e il 19%. Sei sorelle invece sta deludendo un po’, visto che si ferma sotto il milione, per uno share di circa il 12,5%. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 giugno 2022) Madrid di oggi batte la Madrid di ieri. Parliamo delle due nuove soap estive in onda dal lunedì al venerdì, entrambe spagnole, entrambe ambientate a Madrid. In particolare parliamo di Sei sorelle (alle 16 su Rai 1) che ha come sfondo la Madrid dei primi del Novecento, e di Un altro domani (su Canale 5 alle 14.45) che vede iniziare la sua storia nella Madrid di oggi. Entrambe in onda in Italia da poco, dall’inizio dell’estate, avevano creato grandi aspettative. Ma stanno prendendo strade diverse: Un altro domani sta registrando ottimi ascolti, calamitando al piccolo schermo oltre un milione e mezzo di spettatori con uno share che oscilla tra il 18% e il 19%. Sei sorelle invece sta deludendo un po’, visto che si ferma sotto il milione, per uno share di circa il 12,5%. ...

Pubblicità

GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - giuliana1655 : RT @CristinaMalcan1: Lory sempre più imbarazzante e nelle numerose interviste rilasciate nessuno che le dica o faccia intendere che se è fu… - CantuMaura : RT @dammilalun4: oggi già sensibile di mio in + mio figlio ha appena finito di cantare a Barcellona x un pubblico in estasi e stra carico x… - dammilalun4 : oggi già sensibile di mio in + mio figlio ha appena finito di cantare a Barcellona x un pubblico in estasi e stra c… - Ileana30839030 : @PosteSpedizioni il vostro addetto ha deciso unilateralmente di rimandare il pacco al mittente e mi aggredisce verb… -

Città di Castello, show di moda e solidarietà con Piazza Sotto le Stelle Infatti, il massimo vertice della Manifestazione ha deciso di destinare parte delle risorse a ...e la raffinatezza si perfezionino nel tempo per cui diventa immediatamente percepibile al pubblico un ... Un altro Domani, tutte le Puntate della Soap su Mediaset Infinity ... la fiction è riuscita in pochissimo tempo a conquistare il pubblico di Canale 5 con la sua ... Sergio, che ha deciso senza consultarla il trasferimento in Canada dopo le nozze - esplode e molla tutto. ... Ravennawebtv.it Infatti, il massimo vertice della Manifestazione hadi destinare parte delle risorse a ...e la raffinatezza si perfezionino nel tempo per cui diventa immediatamente percepibile alun ...... la fiction è riuscita in pochissimo tempo a conquistare ildi Canale 5 con la sua ... Sergio, che hasenza consultarla il trasferimento in Canada dopo le nozze - esplode e molla tutto. ... Tagliata: Ordine pubblico e degrado, il prefetto incontri anche cittadini e operatori turistici