(Di sabato 18 giugno 2022) Un eccellente Samhato laposition al termine delle qualifiche del Gran Premio di, decimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Sachsenring, il pilota britannico del team Elf Marc VDS, ha stampato un inattaccabile 1:23.493ndo la migliore prestazione di giornata e gettando anche solide basi in vista della gara di domani. Sulla pista della Sassonia, oggi letteralmente infuocata con 34° di temperatura, Samnon ha avuto rivali, distanziando di ben 272 millesimi il più immediato inseguitore, lo spagnolo Albert Arenas (Gas Gas Aspar), mentre completa la prima fila il suo connazionale Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 332. Quarta posizione per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 404 ...

Pubblicità

dianatamantini : MOTO2 - Zampata di Sam Lowes, arriva la prima pole 2022 al Sachsenring. Arbolino e Vietti scatteranno dalla terza f… - F1inGenerale_ : Sam Lowes torna a primeggiare in Moto2 e coglie la miglior prestazione nelle Qualifiche del GP di Germania Moto2. P… - corsedimoto : MOTO2 - Zampata di Sam Lowes, arriva la prima pole 2022 al Sachsenring. Arbolino e Vietti scatteranno dalla terza f… - OA_Sport : #Moto2, Sam #Lowes centra la pole del GP di Germania, 7° Tony #Arbolino, 8° Celestino #Vietti #GErmanGP - insider_motori : #Moto2 Q2: pole di Sam #Lowes , chiudono la prima fila #Arenas e Augusto #Fernandez . Il leader #Vietti parte 8°???… -

11.10 Si miglioraLowes, ottavo, e Vietti scala in decima posizione. 11.07 Sesto Lorenzo Dalla ...Lowes 4°, gli italiani non brillano Bene ancheLowes (quarto), spesso in luce il venerdì ma non ... GP Germania,: i risultati delle libereA differenza di quanto visto in Moto3 e MotoGp, c'è poca Italia nelle prime posizioni della griglia di partenza della Moto2 al Sachsenring. A conquistare la pole position è infatti Sam Lowes, capace ...Cala il sipario sulla prima giornata d'azione del Gran Premio di Germania per quanto riguarda il Mondiale Moto2. La 10ma tappa del 2022 inizia sotto l'insegna della spagna e di KTM con Augusto Fernand ...