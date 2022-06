Inter, giallo Onana: l’agente del portiere spaventa i tifosi (Di sabato 18 giugno 2022) In Olanda ci si Interroga sul “mistero Onana”, il portiere dell’Ajax promesso all’Inter. Di poche parole l’agente: «Affare fatto? Più o meno» Il giornale olandese Voetbal International si Interroga sul ‘Mistero Onana‘. Il portiere nigeriano è prossimo al suo passaggio all’Inter. Il magazine olandese si chiede però perché l’annuncio relativo all’approdo dell’ex Ajax in Italia e la presentazione, non sia ancora arrivato. Intercettato l’agente del portiere, alla domanda: affare fatto? ha risposto con un laconico «Più o meno», parole che però non dovrebbero mettere in bilico l’esito dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) In Olanda ci siroga sul “mistero”, ildell’Ajax promesso all’. Di poche parole: «Affare fatto? Più o meno» Il giornale olandese Voetbalnational siroga sul ‘Mistero‘. Ilnigeriano è prossimo al suo passaggio all’. Il magazine olandese si chiede però perché l’annuncio relativo all’approdo dell’ex Ajax in Italia e la presentazione, non sia ancora arrivato.cettatodel, alla domanda: affare fatto? ha risposto con un laconico «Più o meno», parole che però non dovrebbero mettere in bilico l’esito dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

