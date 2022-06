Gas, tagli russi a Eni saliti al 50%: prezzi su del 43% in una settimana | Per alimentari e bar rincari fino al 70% (Di venerdì 17 giugno 2022) L'osservatorio Energia di Confcommercio, stima in complesso un conto energetico che sale a 27 miliardi rispetto agli 11 dello scorso anno. Stangati anche il settore del commercio e del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 giugno 2022) L'osservatorio Energia di Confcommercio, stima in complesso un conto energetico che sale a 27 miliardi rispetto agli 11 dello scorso anno. Stangati anche il settore del commercio e del ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il gas vola oltre i 130 euro a megawattora dopo i tagli della Russia. Borse Ue tutte in negativo, anche la Svizzera… - petergomezblog : Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Francia senza gas russo causa tagli… - AntoViral : RT @MediasetTgcom24: Gas, tagli russi a Eni saliti al 50%: prezzi su del 43% in una settimana | Per alimentari e bar rincari fino al 70% #… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Le sanzioni dei tafazzi ?? Tagli delle forniture, prezzo del gas +43% - hidekitojo1234 : RT @michele_geraci: La #Russia tagli le forniture di #gas, come era prevedibile. Ma rilancia e dice: “Comunque, se vi serve veramente, com… -