Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - rtl1025 : ?? #Elena, 5 anni, sarebbe stata uccisa nella sua abitazione a #Mascalucia dalla madre che avrebbe poi portato e nas… - enpaonlus : La piccola Nicole e il cane Archi, divisi dalla guerra. Il coraggio di mamma Natalia li ha fatti tornare insieme -… - Silverh98501764 : RT @ppdalmon: Piccola precisazione. Lo Stato (realmente esistente) è definito dalla ragion di stato (ratio status) che lo informa. Se la… - iconanews : Dalla Piccola Industria ultima chiamata a una politica distratta -

Agenzia ANSA

Si tratta di un'area di pochi ettari di terreno accanto alla fermata della metro B, a pochi passistazione Quintiliani, dove sorge unafavela che ospita alcune famiglie nomadi dove è ...Tessuto vivo del sistema imprenditoriale italiano, laIndustria si appresta a lanciare "un'agenda di proposte per il rafforzamento delle piccole imprese". L'appuntamento di Bari arriva dopo ... Dalla Piccola Industria ultima chiamata a una politica distratta - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 16 GIU - Dalle imprese "una vera ultima chiamata ad una politica che vediamo eccessivamente distratta". Il presidente della Piccola Industria, il 90% delle associate a Confindustria, Gi ...La piccola comunità abruzzese ha accolto Rainer Schnitzer, borgomastro di Pöcking, giunto in Abruzzo per partecipare alla commemorazione di 17 civili uccisi per rappresaglia il 7 giugno 1944, dopo l’ ...