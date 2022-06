Incidenti e peste cinghiali | sos Coldiretti Caserta al prefetto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non bastano i danni alle colture nei campi, le orde fameliche disi scatenano anche sui semi, distruggendo i raccolti prima di nascere. È una delle motivazioni che ha spinto laa rivolgersi direttamente aldiGiuseppe Castaldo. In una nota firmata dal presidente Manuel Lombardi e dal direttore Giuseppe Miselli, si chiede all’apertura di un tavolo permanente su un’emergenza che non solo non vede soluzioni all’orizzonte, ma peggiore e si allarga ulteriormente. Oltre ai danni alle colture agricole e ai rischi per l’incolumità delle persone, si aggiunge ladei, un’infezione virale che minaccia pericolosamente gli allevamenti dei ...