Le previsioni errate della Lagarde | così ha sottostimato l’inflazione

(Di lunedì 13 giugno 2022) Per Christinel’idea di un’inflazione temporanea e prossima a scemare nella zona euro è stata, controintuitivamente, una convinzione costante per la seconda metà del 2021 e l’inizio del 2022, prima che l’accelerazione imposta dalla guerra in Ucraina imponesse alla Banca centrale europea una svolta. L’annunciata manovra sul rialzo dei tassi e sulla fine dei piani d’acquisto segna il ritorno InsideOver.

Pubblicità

fradas82 : @MelgerTina @Abracad59141286 @RobertoBurioni @DocMicheleFiore Quali sarebbero queste previsioni errate? - antonio_race : @Chiariello_CS Direttore incredulo ho ascoltato un suo editoriale ove definiva albero di Ebano KK e addirittura pre… - IvoAyrton : @Cartabellotta Basterebbe essere responsabili di tutte le previsioni errate da due anni a questa parte ?? -

InsideOver

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen (ex presidente della Fed) si è nel frattempo assunta le sue responsabilità per '' sull'inflazione. Un presa di posizione a sua volta ambigua: ...Anche gli scienziati sbagliano e possono pubblicare conclusioni. Tutto questo è spiacevole, ... Eppure l'accuratezza delle sueè straordinaria e non lascia dubbi. Se non riesco a ... Disastro Lagarde: perché ha sbagliato tutto sull'inflazione INTERVISTA A PIERPAOLO BENIGNO, economista e professore dell'Università di Berna - "Usa ed Europa hanno sottovalutato l'impatto delle politiche di sostegno all'economia durante la pandemia e i modelli ...Come tutti noi ben sappiamo, il 2020 è passato alla storia per essere stato ufficialmente “l’anno del Covid” e, scandito dalle previsioni errate dell’oroscopo di Paolo Fox e dai litigi tra Bugo e Morg ...