Ultime Notizie – Gp Baku, si ritira anche Leclerc: fumata dal motore (Di domenica 12 giugno 2022) fumata dal motore e ritiro al 21° giro del Gp di Baku per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al motore. In testa alla corsa ci sono ora le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen che precede il messicano Sergio Perez, con il britannico della Mercedes George Russell terzo. Al nono giro si era ritirata anche l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. La macchina dello spagnolo si è infatti fermata alla curva 4 per un problema tecnico.

