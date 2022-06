Referendum: Brescia (M5S), 'riformare strumento per vera democrazia' (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "A prescindere dal merito dei quesiti di oggi e di fronte al Referendum col peggior tasso di affluenza della storia della Repubblica, un fatto è certo. Se si vuole vera democrazia, lo strumento del Referendum va riformato introducendo il Referendum propositivo e modificando il quorum". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. "Il 12 giugno di 11 anni fa gli italiani votarono per quattro quesiti referendari che ci videro protagonisti nelle piazze. Sono stati gli ultimi Referendum abrogativi a raggiungere il quorum, gli ultimi Referendum nati per iniziativa popolare. Da lì in poi il Referendum abrogativo è morto. Nell'interesse dei cittadini ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "A prescindere dal merito dei quesiti di oggi e di fronte alcol peggior tasso di affluenza della storia della Repubblica, un fatto è certo. Se si vuole, lodelva riformato introducendo ilpropositivo e modificando il quorum". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. "Il 12 giugno di 11 anni fa gli italiani votarono per quattro quesiti referendari che ci videro protagonisti nelle piazze. Sono stati gli ultimiabrogativi a raggiungere il quorum, gli ultiminati per iniziativa popolare. Da lì in poi ilabrogativo è morto. Nell'interesse dei cittadini ...

