Calcio: Napoli, distorsione al ginocchio sinistro per Olivera (Di domenica 12 giugno 2022) Montevideo, 12 giu. -(Adnkronos) - Stop in nazionale per Mathias Olivera. Il nuovo terzino sinistro del Napoli, acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Getafe, è infatti uscito per infortunio al 35' del primo tempo della partita tra il suo Uruguay e Panama, vinta per 5-0 dalla 'celeste' allo stadio del Centenario di Montevideo. Dopo un contrasto con l'avversario Cordoba, Olivera è caduto e ha immediatamente chiesto il cambio. Sostituito dal romanista Viña, è uscito dal campo in lacrime toccandosi il ginocchio sinistro. Il difensore ha rimediato una distorsione ma stando alle notizie che arrivano dall'Uruguay non ha riportato danni a legamenti, menisco e crociato. A far chiarezza sulle condizioni del difensore è stato Diego Alonso, commissario tecnico ...

