Sospetta il suocero di abusi sulla figlia 16enne e lo accoltella | fermata per tentato omicidio

Pubblicità

infoitinterno : Sospetta abusi sulla figlia di 16 anni: donna cerca di uccidere il suocero - infoitinterno : Sospetta abusi sulla figlia e tenta di uccidere il suocero: arrestata - infoitinterno : Napoli, sospetta di abusi sessuali sulla figlia minorenne: donna accoltella il suocero - infoitinterno : Sospetta che il suocero abbia abusato della figlia e lo accoltella - infoitinterno : Tentato omicidio a Casoria, una donna accoltella il suocero: sospetta abusi sulla figlia -

Da quanto accertato finora, la donna sospettava ildi abusi subìti in passato dalla propria figlia 16enne avuta da un precedente matrimonio. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sotto ...Ieri pomeriggio, la 42enne si è presentata nell'abitazione del. Dopo una colluttazione gli avrebbe inferto ferite da taglio in diverse parti del corpo. Per questo, la 42enne " una donna ...Casoria: Carabinieri eseguono fermo per tentato omicidio nei confronti di una donna. I fatti ieri pomeriggio Questa notte a Casoria i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione o ...La figlia avuta da un precedente matrimonio per lei era stata vittima di stupro: una madre si arma di coltello e cerca di uccidere il suocero ...