Separazione tra Insigne e Pisacane? Arriva il comunicato dell’agente (Di sabato 11 giugno 2022) Il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto continua a far male tra i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro, dopo 433 presenze e 122 gol, lascerà Napoli a parametro zero, visto che non si è trovato un accordo con la società per il rinnovo di contratto. Una situazione molto spinosa che ha fatto molto discutere e che rischia di ripetersi con Dries Mertens, anche lui in scadenza a fine giugno. Pisacane e Insigne Uno dei protagonisti del passaggio di Insigne al Toronto è stato anche il suo agente Vincenzo Pisacane. Insigne è passato da Raiola a Pisacane nel 2020, ma in mattinata era circolata una voce di una Separazione tra il giocatore e l’agente campano. È stato lo stesso Pisacane a smentire categoricamente questa notizia, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Il passaggio di Lorenzoal Toronto continua a far male tra i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro, dopo 433 presenze e 122 gol, lascerà Napoli a parametro zero, visto che non si è trovato un accordo con la società per il rinnovo di contratto. Una situazione molto spinosa che ha fatto molto discutere e che rischia di ripetersi con Dries Mertens, anche lui in scadenza a fine giugno.Uno dei protagonisti del passaggio dial Toronto è stato anche il suo agente Vincenzoè passato da Raiola anel 2020, ma in mattinata era circolata una voce di unatra il giocatore e l’agente campano. È stato lo stessoa smentire categoricamente questa notizia, ...

