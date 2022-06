“Il figlio di un altro cantante famoso”. Amici 22, già i primi nomi: nella scuola entra anche lui (Di venerdì 10 giugno 2022) Amici 22, un figlio d’arte concorrente. Questa la voce bomba riportata dal sito in queste ore. Maria De Filippi sembra averci preso gusto e dopo LDA, figlio di Gigi D’Alessio, avrebbe scelto un altro allievo che ha un papà famosissimo. Quest’ultimo è infatti un cantante italiano molto apprezzato in tutta Italia e quindi sicuramente ci sarebbero attenzioni straordinarie sul ragazzo. La prossima edizione del talent show si prospetta molto interessante, visto che nelle scorse ore è uscita anche un’altra indiscrezione top. Prima di parlarvi di Amici 22 e del figlio d’arte concorrente, sempre a proposito di volti nuovi, è venuto fuori che Maria potrebbe ufficializzare l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Non svolgerebbe il compito di insegnante o ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)22, und’arte concorrente. Questa la voce bomba riportata dal sito in queste ore. Maria De Filippi sembra averci preso gusto e dopo LDA,di Gigi D’Alessio, avrebbe scelto unallievo che ha un papà famosissimo. Quest’ultimo è infatti unitaliano molto apprezzato in tutta Italia e quindi sicuramente ci sarebbero attenzioni straordinarie sul ragazzo. La prossima edizione del talent show si prospetta molto interessante, visto che nelle scorse ore è uscitaun’altra indiscrezione top. Prima di parlarvi di22 e deld’arte concorrente, sempre a proposito di volti nuovi, è venuto fuori che Maria potrebbe ufficializzare l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Non svolgerebbe il compito di insegnante o ...

