Addio alle mascherine al chiuso, cosa cambia dal 15 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso. "C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per tutti gli altri luoghi le mascherine verranno tolte e non ci sarà più l'obbligo ma ci sarà la raccomandazione", spiega Andrea Costa, sottosegretario alla Salute Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 giugno 2022) I dispositivi di sicurezza non serviranno più al cinema, nei teatri emanifestazioni sportive al. "C'è ancora una riflessione che riguarda i mezzi di trasporto. Per tutti gli altri luoghi leverranno tolte e non ci sarà più l'obbligo ma ci sarà la raccomandazione", spiega Andrea Costa, sottosegretario alla Salute

