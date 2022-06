Berlino, l'attentatore avrebbe problemi psichici. Trovata in auto lettera di rivendicazione (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono sette i bambini ancora ricoverati in ospedale a Berlino, alcuni in gravi condizioni, tutti della stessa scolaresca travolta ieri da un'automobile guidata da un ventinovenne nel quartiere di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono sette i bambini ancora ricoverati in ospedale a, alcuni in gravi condizioni, tutti della stessa scolaresca travolta ieri da un'mobile guidata da un ventinovenne nel quartiere di ...

Advertising

DomaniGiornale : Il conducente dell’auto che ieri si è schiantata sulla folla uccidendo una persona avrebbe «gravi limiti psichici».… - infoitestero : Auto sulla folla a Berlino, chi è l'attentatore - clapr71 : Come sempre nndiconnche nazionalità è attentatore. Vs. Folla a Berlino ... Ma toh mai coraggio di dire attentato t… - be_marconi : RT @TELADOIOLANIUS: Se non dicono ancora nulla sulle origini dell'attentatore di #Berlino , nonostante sia stato già catturato da un pezzo,… - ALisimberti : RT @TELADOIOLANIUS: Se non dicono ancora nulla sulle origini dell'attentatore di #Berlino , nonostante sia stato già catturato da un pezzo,… -