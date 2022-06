Boris Johnson sopravvive al voto di sfiducia (Di martedì 7 giugno 2022) Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sopravvive al voto di sfiducia. Il voto era stato chiesto da una parte del partito conservatore in seguito allo scandalo Partygate. : cos’è successo? Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è sopravvissuto a un voto di sfiducia, innescato dalla rivolta di una parte Leggi su periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) Il primo ministro britannico,aldi. Ilera stato chiesto da una parte del partito conservatore in seguito allo scandalo Partygate. : cos’è successo? Il primo ministro britannico,, è sopravvissuto a undi, innescato dalla rivolta di una parte

Advertising

Agenzia_Ansa : Boris Johnson strappa il rinnovo nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Co… - rtl1025 : ?? Urne chiuse e scrutinio in corso nell'ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in segui… - repubblica : Regno Unito, Boris Johnson si salva dal voto di sfiducia sul Partygate: 211 a favore, 148 contrari - cafifal : RT @anna_volante: Con 211 voti a favore, Boris Johnson supera il voto di sfiducia proposto dai tories. Per legge, potrà rimanere a capo del… - Dr_Gennaro_Imp : RT @ilpost: Boris Johnson è più debole che mai -