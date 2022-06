“Benvenuta tra noi”. Fiocco rosa per l’attrice, mamma bis. E il nome scelto è un grande omaggio (Di lunedì 6 giugno 2022) Notizia straordinaria per l’attrice, che ha coronato un altro grande sogno. Shay Mitchell è mamma e ad annunciare la notizia del parto è stata la stessa donna attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Ha deciso di pubblicare alcune foto della nascitura, ma soprattutto una dedica bellissima e commovente. Molto particolare il nome scelto per la neonata, un vero e proprio omaggio ad una persona per lei fondamentale e che purtroppo non ha potuto assistere a questo lieto evento. Shay Mitchell è mamma e il parto è avvenuto proprio poche ore fa. Il sito News.Mtv, oltre a tradurre il suo meraviglioso messaggio social, ha voluto ricordare anche alcune sue frasi dette in passato sul compagno, che non ha mai sposato: “Adoro il fatto che torniamo a casa e ogni giorno dico: ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Notizia straordinaria per, che ha coronato un altrosogno. Shay Mitchell èe ad annunciare la notizia del parto è stata la stessa donna attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Ha deciso di pubblicare alcune foto della nascitura, ma soprattutto una dedica bellissima e commovente. Molto particolare ilper la neonata, un vero e proprioad una persona per lei fondamentale e che purtroppo non ha potuto assistere a questo lieto evento. Shay Mitchell èe il parto è avvenuto proprio poche ore fa. Il sito News.Mtv, oltre a tradurre il suo meraviglioso messaggio social, ha voluto ricordare anche alcune sue frasi dette in passato sul compagno, che non ha mai sposato: “Adoro il fatto che torniamo a casa e ogni giorno dico: ...

