Radu si avvicina al rinnovo | stagione numero 16 con la Lazio

(Di venerdì 3 giugno 2022) . Il difensore biancoceleste promosso da Sarri Un altro anno a servizio della. Stefansi è scoperto risorsa preziosa anche per Maurizio Sarri: con lui è tornato a vestire il ruolo di difensore centrale, garantendo sicurezza nel 681 minuti giocati a suo servizio. Come ricordato dal Corriere dello Sport, il giocatore è arrivato a quota 424 presenze con la maglia della, un record che è destinato ancora a crescere. Stando a quanto si legge sul quotidiano, infatti,si appresta a giocare la16 in biancoceleste: a luglio ilsarà ratificato e reso ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

