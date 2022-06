Sonia Bruganelli, la frecciata a Laura Freddi a Oggi è un altro giorno: 'Era 'na fregna, la odiavo' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sonia Bruganelli bocca della verità. Ospite a Oggi un altro giorno , l'opinionista del Grande Fratello non le manda a dire a Laura Freddi , ex fidanzata di Paolo Bonolis, presente in studio accanto a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022)bocca della verità. Ospite aun, l'opinionista del Grande Fratello non le manda a dire a, ex fidanzata di Paolo Bonolis, presente in studio accanto a ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Ronn Moss - 50mille+ 2. Festa della Repubblica - 50mille+ 3. Sonia Bruganelli - 20mille+ 4. Alberto Matano - 20m… - StraNotizie : Sonia Bruganelli in Rai dice una cosa che non avrebbe potuto: “Scusate, a Mediaset si può dire!” - CronacaSocial : Silvia Bonolis si esibisce in concerto: l'emozionante messaggio di Sonia Bruganelli ?? - zazoomblog : Sonia Bruganelli in lacrime: Mia figlia mi sta insegnando ad accettarla così comè - #Sonia #Bruganelli #lacrime:… - BITCHYFit : Sonia Bruganelli in Rai dice una cosa che non avrebbe potuto: “Scusate, a Mediaset si può dire!” -