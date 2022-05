Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo dopo l’invasione dell’Ucraina. E Draghi non era informato. Il Pd attacca: “Chiarisca (Di martedì 31 maggio 2022) Matteo Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov. L’incontro risale all’1 marzo scorso, cioè sei giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Insieme al leader della Lega c’era Antonio Capuano, l’ex parlamentare di Forza Italia che è recentemente diventato consulente di Salvini per la politica estera. A dare la notizia dell’incontro, finora top secret, è il quotidiano Domani che spiega come il faccia a faccia sia avvenuto all’interno dell’ambasciata russa Roma: Razov ha organizzato una cena per il capo della Lega. Del faccia a faccia riservato Salvini non aveva informato Palazzo Chigi: la presidenza del consiglio non è a conoscenza di alcun incontro tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Matteohain Italia, Sergej Razov. L’incontro risale all’1 marzo scorso, cioè sei giornida parte di Mosca. Insieme al leader della Lega c’era Antonio Capuano, l’ex parlamentare di Forza Italia che è recentemente diventato consulente diper la politica estera. A dare la notizia dell’incontro, finora top secret, è il quotidiano Domani che spiega come il faccia a faccia sia avvenuto all’interno dell’ambasciata russa Roma: Razov ha organizzato una cena per il capo della Lega. Del faccia a faccia riservatonon avevaPalazzo Chigi: la presidenza del consiglio non è a conoscenza di alcun incontro tra ...

