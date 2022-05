Rinnovo del contratto forze armate e polizia | da quando partono gli aumenti?

Pubblicità

tvdellosport : ?? Per l’annuncio servirà ancora qualche ora ma secondo fonti finanziarie Gerry Cardinale ha firmato il preliminare… - AntoVitiello : L'agente di Pierre #Kalulu a Milano, parlerà con la dirigenza del #Milan del rinnovo (con adeguamento economico) de… - AlfredoPedulla : #Mkhitaryan-#Inter una storia a sorpresa del 18 maggio in caso di mancato rinnovo #Roma. Ora tutti sul carro, da #Palermo in su, no surprise - Mistermercatoi1 : #Calciomercato: il @sscnapoli, dopo l'arrivo di #Olivera dal #Getafe e il rinnovo di #JuanJesus, tenta l'affondo pe… - SeEarn : @enzogoku69 @enzogoku69 che ne pensi del rinnovo di Mertens? Dopo queste due giornate comincio ad avere molte perpl… -

Corriere dello Sport

contratto forze armate e polizia: cosa cambia È da tempo che si discutevanuovo contratto nazionale per il triennio 2019/2021 per le forze armate e di polizia . La firma è arrivata a ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sky, al Napoli non sono arrivate offerte serie per Koulibaly. Il difensore senegalese potrebbe rimanere anche senzacontratto in scadenza nel 2023. Smalling, clausola sul contratto: Tiago Pinto non dovrà trattare il rinnovo Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato pubblicamente ... Secondo Repubblica.it la società ha presentato al colombiano la propria offerta di rinnovo ed una risposta ...Dopo tanta attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento sul rinnovo del contratto per le forze armate e di polizia con tutti gli aumenti del caso. Ecco da quando scatteranno.