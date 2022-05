Maxischermo, il questore di Salerno e i “e presuntuosi e irresponsabili” del Palazzo (Di sabato 28 maggio 2022) di Enrico Scapaticci Sì, proprio di quelli che si sono anche improvvisati “intenditori” – nel breve arco temporale di un venerdì, sabato e domenica della scorsa settimana – del piano di sicurezza per l’installazione del Maxischermo in Piazza della Libertà per assistere in diretta alla partita Salernitana-Udinese. “Tuttologi” che lascio a voi giudicare se siano stati all’altezza della serie A al pari di chi, mi riferisco specificamente ai leader (?) dell’opposizione a Palazzo di Città – purtroppo per noi – anche oggi, quando non si corre più alcun rischio di “opportunismo” popolare o di “strumentalizzazione” politica sulla pelle della Salernitana e dei suoi impareggiabili tifosi (eccezion fatta per quella frangia di teppisti da stadio “armati” di fumogeni), continua nel proprio silenzio assordante e nella propria impalpabile attività amministrativa. Ma ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022) di Enrico Scapaticci Sì, proprio di quelli che si sono anche improvvisati “intenditori” – nel breve arco temporale di un venerdì, sabato e domenica della scorsa settimana – del piano di sicurezza per l’installazione delin Piazza della Libertà per assistere in diretta alla partita Salernitana-Udinese. “Tuttologi” che lascio a voi giudicare se siano stati all’altezza della serie A al pari di chi, mi riferisco specificamente ai leader (?) dell’opposizione adi Città – purtroppo per noi – anche oggi, quando non si corre più alcun rischio di “opportunismo” popolare o di “strumentalizzazione” politica sulla pelle della Salernitana e dei suoi impareggiabili tifosi (eccezion fatta per quella frangia di teppisti da stadio “armati” di fumogeni), continua nel proprio silenzio assordante e nella propria impalpabile attività amministrativa. Ma ...

Advertising

AndreaMinali : @Luigi__Giordano @MilanNewsit Maxischermo chiesto da chi a chi? Perché oltre al sindaco vanno interpellati anche questore e prefetto.... - BELUSHI69 : @mvcalcio @BeppeSala Il maxischermo non e' stato messo perche' Dazn non ha dato il permesso x la partita in chiaro… - dukeonyx57 : #SalernitanaUdinese l'ultimo thriller di questa incredibile stagione ?????? è nelle mani del #Questore di #Salerno. C… -