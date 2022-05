L'annuncio di Trump alla convention delle armi: pronti a riprenderci la Casa Bianca (Di sabato 28 maggio 2022) Donald Trump pronto a candidarsi alle prossime elezioni americane. 'Renderemo l'America più sicura e ricca' Leggi su tg.la7 (Di sabato 28 maggio 2022) Donaldpronto a candidarsi alle prossime elezioni americane. 'Renderemo l'America più sicura e ricca'

Advertising

MediasetTgcom24 : Trump si ricandida, l'annuncio alla convention della lobby delle armi #trump #NRA #arm #armi #usa #casabianca… - ButtiGrazia : Donald Trump, l’annuncio che molti aspettavano: ” Nel 2024 mi ricandido alla Presidenza per combattere contro il ma… - VedeleAngela : RT @ilbisa2: Donald Trump, l’annuncio che molti aspettavano: ” Nel 2024 mi ricandido alla Presidenza per combattere contro il male” https:/… - renton1972 : RT @ilbisa2: Donald Trump, l’annuncio che molti aspettavano: ” Nel 2024 mi ricandido alla Presidenza per combattere contro il male” https:/… - ilbisa2 : Donald Trump, l’annuncio che molti aspettavano: ” Nel 2024 mi ricandido alla Presidenza per combattere contro il ma… -