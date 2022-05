Intesa per realizzare opere ferroviarie del Pnrr (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - realizzare tutte le opere ferroviarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e garantire attraverso un confronto continuo lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei tempi, favorendo la ripresa economica e l'occupazione. E' l'obiettivo del protocollo d'Intesa unico, firmato dai commissari straordinari di Governo e dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il ministero delle Infrastrutture ricorda che l'Intesa riguarda le 31 opere affidate dal dicastero a otto commissari straordinari. L'accordo, si legge in una nota, consentirà ''un monitoraggio continuo dei cantieri per verificare il rispetto e la regolare applicazione di tutte le norme e le procedure riguardanti la sicurezza dei ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) -tutte ledel Piano nazionale di ripresa e resilienza () e garantire attraverso un confronto continuo lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei tempi, favorendo la ripresa economica e l'occupazione. E' l'obiettivo del protocollo d'unico, firmato dai commissari straordinari di Governo e dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Il ministero delle Infrastrutture ricorda che l'riguarda le 31affidate dal dicastero a otto commissari straordinari. L'accordo, si legge in una nota, consentirà ''un monitoraggio continuo dei cantieri per verificare il rispetto e la regolare applicazione di tutte le norme e le procedure riguardanti la sicurezza dei ...

