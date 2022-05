Russia, la banca centrale impone restrizioni ai conti italiani di Intesa Sanpaolo e UniCredit (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’espulsione dei diplomatici italiani, la banca centrale della Russia ha deciso di imporre nuove temporanee restrizioni contro società italiane, consolati e cittadini italiani con conti attivi nelle banche russe locali di UniCredit e Intesa Sanpaolo. Le società o persone fisiche che sono in possesso di conti presso le controllate russe dei due istituti bancari italiani, dallo scorso 25 maggio, non possono prelevare fondi senza prima ricevere l’autorizzazione da parte delle direzioni locali degli istituti di credito. A darne notizia è Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Sarà inoltre vietata l’apertura di nuovi conti e limitato ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’espulsione dei diplomatici, ladellaha deciso di imporre nuove temporaneecontro società italiane, consolati e cittadiniconattivi nelle banche russe locali di. Le società o persone fisiche che sono in possesso dipresso le controllate russe dei due istitutiri, dallo scorso 25 maggio, non possono prelevare fondi senza prima ricevere l’autorizzazione da parte delle direzioni locali degli istituti di credito. A darne notizia è Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione. Sarà inoltre vietata l’apertura di nuovie limitato ...

