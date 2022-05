Letta e Fratoianni a Sesto San Giovanni per il candidato di centrosinistra e M5s: “Chi vince primarie è nome di tutti. Coalizione larga o ci sarà il primo governo di destra” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Sono venuto qui per dare un segnale molto chiaro: noi del Partito democratico crediamo nella nostra Coalizione larga di centrosinistra. Ci crediamo veramente e se il nostro candidato perde le primarie, immediatamente dopo chi le ha vinte diventa il nostro candidato”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un comizio a sostegno della candidatura di Michele Foggetta a sindaco di Sesto San Giovanni. Era il candidato alle primarie del 3 aprile scorso di Sinistra Italiana e alle urne si presenta con una Coalizione che comprende anche il Movimento 5 stelle. L’incontro elettorale è arrivato poche ore dopo l’accordo tra Letta e Conte sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Sono venuto qui per dare un segnale molto chiaro: noi del Partito democratico crediamo nella nostradi. Ci crediamo veramente e se il nostroperde le, immediatamente dopo chi le ha vinte diventa il nostro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un comizio a sostegno della candidatura di Michele Foggetta a sindaco diSan. Era ilalledel 3 aprile scorso di Sinistra Italiana e alle urne si presenta con unache comprende anche il Movimento 5 stelle. L’incontro elettorale è arrivato poche ore dopo l’accordo trae Conte sulle ...

